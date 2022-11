dnevni horoskop

Ljubav U vašem je životu puno pitanja bez odgovora. Upoznati ćete nove zanimljive osobe, i to će vam pomoći da ukinete svakodnevnu jadikovku!

Posao Šef vas je kaznio ni krive ni dužne. Svi su se prije vas progurali do boljih radnih mjesta. Ostaje vam da se krenete hrabro boriti za vaša prava!

Zdravlje Strah, samoća, skrivanje, pesimistična raspoloženja, sve vam to uopće ne treba. Smjelo se pojavite na bojištu života i objavite svoje želje!

Snovi i vizije Depresija najprije dovodi do osjećaja manje vrijednosti, zatim do svađe, od svađe vodi bijesu a preko bijesa do manije veličine. Ona se prije ili poslije naravno slama, a začaran krug počinje ispočetka.