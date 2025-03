Ljubav Jurite za ljubavnim snovima, i to onim nedohvatnim. Ako ste se zagledali u astrološkog Raka, računajte s tim da će vas početi izbjegavati.

Posao To što želite, to i ostvarujete. Ne baš odmah, ali malo po malo, približavate se zamišljenim idealima. Uporni ste i strpljivi, i to je vaša snaga.

Zdravlje Mogli biste osjetiti nedefiniran pritisak uokolo srca. Možda nešto krivo želite, mislite, osjećate, radite. Srce sve zna i pamti. Čuvajte svoje srce.