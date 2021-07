Ljubav Cijeli se vaš život pretvorio u žestoku strastvenost. Zahtjevni ste i ultimativni, i s vama je teško uspostaviti normalan i uravnotežen odnos.

Posao Vaši individualni talenti u punom su radnom pogonu. Precizno isprogramirane projekte uspješno pretvarate u konkretna i opipljiva djela.

Zdravlje Izvanjski ste vrlo privlačni, ali po pitanju temperamenta i karaktera niste lijepi i dobri. Razboljeva vas (nabujali) emocionalni ekstremizam!

Snovi i vizije Niste sretni jer ne cijenite ono što posjedujete. Vaša pozornost usmjerena je na ono što nemate. To vidite – i to cijenite. Ali ono što imate, to ne cijenite.