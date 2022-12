Ljubav Kulminaciju, katarzu, svoju emocionalnu pretvorbu očekujte upravo danas. Pokažite i sebi i drugima da ste kvaliteta koja se poštuje i traži!

Posao Novac je vaša glavna priča, i to puno novaca naravno! Padati će vam na pamet svakojake strategije. Vaditi ćete skrivene adute iz rukava.

Zdravlje Što je to što želite? Koji su vaši ciljevi? Koliki su izgledi da promijenite to i to? U vašoj će se glavi “rađati” fundamentalna pitanja!