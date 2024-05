Ljubav U ljubavi stojite odlično. To što ste sebi zamislili, to ste i ostvarili. Uz vaše sjajno raspoloženje, do izražaja dolazi i zabavljački dar vašeg duha.

Posao Otvaraju vam se nove poslovne perspektive, o kojima ste do sada samo sanjali. Budite na oprezu. Netko se pokušava progurati ispred vas.

Zdravlje Mars i Pluton jačaju vašu krhku samosvijest. Definitivno ste postali svjesni da ne smijete zanemarivati vlastite ideale. Zdravlje vas dobro služi.