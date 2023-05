Ljubav Želje vam se ne ispunjavaju, ali to ne znači da trebate odustati od svega. Ostanite svoji, držite do sebe, i on ili ona će se zainteresirati za vas.

Posao Svoje ste napravili. Sve ste pošteno odradili, ali naplata potraživanja kasni, i vi lagano gubite živce. Takvo što je, na žalost, vrlo česta pojava.

Zdravlje Živci vam rade prekomjerno. Prešućujete određene stvari, i na kraju se napetost koncentrira na vaš preosjetljivi želudac. Sami sebi štetu nanosite.