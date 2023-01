Ljubav Pojuriti ćete za idealima, i to onim najvećim i neostvarivim. Volite biti number one u svemu i svačemu, radosno to ističete, i na kraju sve pokvarite!

Posao Čuvajte se brzopoteznog i nepromišljenog ulaska u veliki poslovni projekt. Sagledajte cjelinu stvari, zatražite određeno vrijeme za razmišljanje.

Zdravlje Moćni ste i nepobjedivi, sve dok ne doživite poraz. Poraza ima raznih, počev od ljubavnih, poslovnih i moralnih. Ovaj posljednji vam prijeti!