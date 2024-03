Ljubav Niste do kraja riješili ljubavnu priču iz nedavne prošlosti, i to vam ne dopušta mir u sadašnjosti. On ili ona radi sve samo da vas iznova dobije.

Posao U glavi vrtite konstruktivan film. Svjesni ste pozicije u kojoj se nalazite. Mnogima je gore nego vama. Zadovoljni ste s onim što trenutno imate.

Zdravlje Imate neraščišćenih računa u vlastitome srcu. Lako gubite emocionalnu ravnotežu. Dopuštate da se drugi igraju s vašim emocijama.

Snovi i vizije Volite ono što radite. Radite ono što morate raditi s predanošću. I vaša će svemoć rasti iz dana u dan. Nezadrživo.