Ljubav Potonuli ste u depresiju i to bez nekog vidljivog razloga. On ili ona vas voli, ali ne zna kako da vam to priopći. Ne maskirajte svoje osjećaje!

Posao Za sobom ste ostavili dovršen posao i slobodno se možete nastaviti odmarati. Suradnici su vam jako zahvalni, jer ste obavili i njihov dio posla.

Zdravlje Mogli biste imati bolnih problema s kralježnicom. Možda nećete moći obavljati nikakav fizički posao, što će vas dodatno oneraspoložiti.

Snovi i vizije Radite ono najvažnije, što u životu možete napraviti: odgajajte sebe da budete sretni. Budite pametni i ne vjerujte besmislu, da možete u životu nešto postići bež žrtve i odricanja.