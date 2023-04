Ljubav Postali ste tajnoviti. Puno više šutite nego što govorite, a takvi obično niste. Održavate paralelnu ljubavnu vezu? Sve će izaći na vidjelo!

Posao Stvaralački ste raspoloženi. Družite se s kreativnim ljudima. Ako se vrijedno potrudite, vaši skriveni poslovni snovi uskoro će postati stvarnost!

Zdravlje Vaše su reakcije prebrze i preenergične u situacijama koje vape za mirom i staloženošću. Ponižavajući druge ljude i sami sebe ponižavate!

Snovi i vizije Niste sretni jer ne cijenite ono što posjedujete. Vaša pozornost usmjerena je na ono što nemate. To vidite – i to cijenite. Ali ono što imate, to ne cijenite.