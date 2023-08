Ljubav U vašoj ljubavnoj vezi vlada nerazumijevanje, a stanje stvari se dodatno radikalizira. Pokušajte izbjeći destrukciju. Djelujte samo pozitivno.

Posao Sanjate brzi poslovni napredak, no snovi su samo snovi. Sve se odvija previše sporo za vaš ukus, i to vas čini nervoznim i ljutim na sebe same.

Zdravlje Emocionalno niste stabilni i uravnoteženi. Uporno ponavljate isti (status quo) obrazac ponašanja. Odbijate bilo što promijeniti kod sebe.

Snovi i vizije Naučite cijeniti prirodu kao učitelja. Promatrajte je. Naučite poznavati njezine zakone, i primijenite ih u svome životu.