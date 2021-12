Ljubav Svečano ste odustali od negativnog razmišljanja. Promijenili ste film u glavi. Imate pravo na vaš samorazvoj, bez obzira što on(a) o tome misli.

Posao Stvarate nove vrijednosti, i to na discipliniran, uporan i pošten način. To što skladno utemeljite, na to ćete se moći sigurno osloniti u budućnosti.

Zdravlje Želite se očistiti od štetnih (s)tvari, počev od cigareta, alkohola i drugih stimulansa. Idealan je tren da učinite nešto mudro i hvalevrijedno.

Snovi i vizije Vrijednost ima samo ono, što koristi čitavom čovječanstvu kao i svijetu – a to možete postići već i malim stvarima, ne morate biti svjetska veličina da biste služili svijetu.