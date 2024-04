Ljubav Slušate samo sebe, a i to radite neispravno. Riječ dogovor za vas ne postoji. Živite u „drugoj dimenziji“, i to on ili ona neće mirno promatrati!

Posao Sebični interesi zaustavljaju vas u poslovnom razvoju. Zaboravljate na želje i potrebe vaših poslovnih suradnika, i upravo u tome najviše griješite.

Zdravlje Imate planetarnu potporu. Vaša narcisoidnost je u procvatu. Ako ne izmijenite vaše samoljubivo ponašanje, ostati ćete sami i bez igdje ikoga.