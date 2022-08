Ljubav Služite se ucjenama i manipulacijama, i radite to nesvjesno iz navike. Partnera ili partnericu držite u šaci, čak i ako to niste namjeravali.

Posao Svašta vam pada na pamet, pa i raskid radnog odnosa. Ako nemate neku alternativnu opciju, najbolje vam je da ostanete tu gdje jeste.

Zdravlje Radikalni ste u stavovima, čak do razine okrutnosti. Emocionalno ranjavate druge ljude, i to ponajprije one s kojima ste familijarno povezani.