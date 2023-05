Ljubav Ulazite u mirnije razdoblje, i možete sve lijepo zbrojiti i oduzeti. Ipak, generalno gledajući, vaša emocionalna revolucija još nije završila!

Posao Posao vam je postao nužni izlaz i bijeg od drugih problema. Potreban vam je jasan uvid u cjelinu stanja stvari. Rad vas liječi i vraća u život.

Zdravlje Netko vas je emocionalno uzdrmao do temelja, do same srži vašeg unutarnjeg ja. Ono što nas ne uništi to nas ojača, i kod vas je takav slučaj.

Snovi i vizije Ukoliko vam tko što predbaci, pokušajte ga saslušati. Ako ga smireno saslušate, možete saznati kako vas drugi ljudi vide.