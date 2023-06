Ljubav Zaljubljeni ste skroz do ušiju. On ili ona najvažnija vam je osoba na svijetu. Voljeni ste upravo takvi (svojeglavi) kakvi jeste, i to vas usrećuje.

Posao Svjesni ste da morate nešto poduzeti u svezi posla, ali niste sigurni u kojem biste se pravcu trebali pokrenuti. Ne žurite. Sve u svoje vrijeme.

Zdravlje Previše ste ubrzani. Nigdje i u ničemu ne pronalazite mir i potpuno zadovoljstvo. Retrogradni tranzit Plutona daje poticaj vašoj hiperaktivnosti!