Ljubav Vaše ljubavničke kvalitete nikada nisu bile u pitanju, ali i vama se zna dogoditi promašaj i poraz. Blizanci i Strijelci, najbolji su vam ljubavni izbor.

Posao Sve vam ide po planu i programu. Čak se i neplanirane stvari savršeno vam se uklapaju u postojeće projekte. Samozatajni ste, malo za promjenu.

Zdravlje Vaš visoki tlak mogao bi vam dodatno narasti, a to nije bezazlena pojava. Neki Ovnovi imaju kardioloških smetnji, a da toga nisu ni svjesni.

Snovi i vizije Niste sretni jer ne cijenite ono što posjedujete. Vaša pozornost usmjerena je na ono što nemate. To vidite – i to cijenite. Ali ono što imate, to ne cijenite.