Ljubav Današnji dan upamtit ćete po novom zaljubljivanju. On(a) vam izgleda nestvarno lijepo. Ako ste zauzeti, vaša će ljubav iznova procvasti.

Posao Pokrenuti ćete mnogo toga poslovno i financijski važnog. Puni ste kreativne snage. Možda vam se dogodi „slijepa ljubav“ u radnome okružju.

Zdravlje U svom ste vatrenom elementu. Slabi ste na užitke, i to one slatke. Ako vam je do zdravlja i 'fine linije', ne pretjerujte s hranidbenim užicima.