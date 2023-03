Ljubav Uporno ne želite vidjeti sebe takvima kakvi jeste. Uvid treba zaslužiti. Ako nemate volje i želje da se karakterno ispravljate, sve pada u vodu!

Posao Vaša pokretačka energija jedna je od najjačih u cijelom zodijaku, no što vam to vrijedi kada sto puta dnevno promijenite smjer pažnje i akcije.

Zdravlje Skloni ste tiraniji, i maksimalnoj kontroli vaših najbližih. Vrlo je moguće da razboljevate druge. Uopće ne razmišljate o tome što činite!

Snovi i vizije U sebi tražite Stvoritelja. On je vaš dah. On je vaša duša. On je vaše tijelo. On je njihovo ujedinjavanje.