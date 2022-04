Ljubav Kod kuće boravite rijetko i samo povremeno. Vaši bližnji ne znaju gdje ste i s kim ste. Poput ptice ste selice, stalno letite s grane na granu.

Posao Niste zainteresirani za rad. Obavljate samo ono što je nužno potrebno, i ništa više. Nestrpljivo iščekujete odlazak na zasluženi odmor.

Zdravlje Više niste „priključeni“ na jake energetske valove. Izgubili ste planetarnu potporu, i opet vam se javljaju vaši stari zdravstveni problemi.

Snovi i vizije Depresija najprije dovodi do osjećaja manje vrijednosti, zatim do svađe, od svađe vodi bijesu a preko bijesa do manije veličine. Ona se prije ili poslije naravno slama, a začaran krug počinje ispočetka.