Ljubav Bit će vam vrlo važno što tko misli o vama, ali to nikome nećete htjeti priznati. Preosjetljivost na kritike pokvariti će vam ljubavnu sreću!

Posao Petljati ćete nešto s tuđim novcima, no nećete imati petlje “odigrati igraonicu” do kraja. Ako ne to, onda ćete svašta obećati i ništa poduzeti.

Zdravlje Ako vam je dosadio vaš stereotipni imidž, slobodno po tom pitanju krenite u originalno kreativni preobražaj. Da, i to je pitanje zdravlja!