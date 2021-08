Ljubav Nevjerujete u ljubav na prvi pogled, jer vam se takvo što još nije dogodilo. Uvijek postoji prvi put. Očekujte neočekivane ljubavne događaje.

Posao Pokušavate opravdati vaš poslovni nemar na sve moguće načine. Ne želite priznati da ste pogriješili. Poslodavac neće imati previše milosti.

Zdravlje Vaš osjećaj slabosti dodatno je obojen osjetljivošću na viruse i bakterije. Vrijeme je da poduzmete korake ka jačanju vašeg imuniteta.

Snovi i vizije Depresija najprije dovodi do osjećaja manje vrijednosti, zatim do svađe, od svađe vodi bijesu a preko bijesa do manije veličine. Ona se prije ili poslije naravno slama, a začaran krug počinje ispočetka.