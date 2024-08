Ljubav Privlačni ste drugima, i to na mistično tajanstven način. Bavite se raznim intrigama. Želite raskrinkati i ogoliti određene stvari do same srži.

Posao Opet ste sami sebi jako važni, i to se najbolje vidi po vašem arogantnom ponašanju. Određene osobe slijede vas kroz vatru i vodu.

Zdravlje Pokušavate uspostaviti kontrolu nad vlastitom sudbinom. Prošli ste kroz nezgodno razdoblje u kojem vas je mnogo toga kočilo i sputavalo.