Ljubav Uporno pokušavate racionalizirati stvari koje se ne daju prevesti na jezik logike. Umjesto beskrajnog analiziranja, radite na ljubavnoj sintezi.

Posao Vaše majstorske kvalitete dolaze do punoga izražaja. Traženi ste i bez velikoga reklamiranja. To što radite, vrijedno usavršavate do savršenstva.

Zdravlje Ako vas ništa ne boli, izmislite nešto da vas boli. I danas ćete se baciti u kuknjavu bez vidljiva razloga. Hipohondrija je vaša stara dijagnoza.