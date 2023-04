Ljubav Ljubomora je postala vaša kronična navika. Dan ili dva ste u redu, a onda se u vama budi sumnja. Pomoći vam može jedino viša svijest!

Posao Kontrolirate sve oko sebe, i to na nevidljiv i nečujan način. Rođeni ste za detektiva. Možda otkrijete u sebi paranormalne moći i sposobnosti!

Zdravlje Druge čitate kao knjigu, no još niste uspjeli sebe pročitati do kraja. Zanima vas ezoterija, okultno, astrologija. Sve to vodi u samospoznaju!