Ljubav Odustali ste od starih predrasuda. Promijenili ste film u glavi. Tražite pravo na samorazvoj, bez obzira što on(a) o tome misli. Brak nije zatvor!

Posao Stvarate nove vrijednosti, i to na vrijedan i uporan način. To što sada ispravno i kvalitetno utemeljite, na to ćete se moći oslanjati u budućnosti.

Zdravlje Pokušavate odustati od poroka koji vam zagorčavaju život. Idealan je kozmički trenutak da učinite nešto doista veliko, važno i dobro za sebe.

Snovi i vizije Ako vas kiša čini «oblačnim», iskoristite tu prigodu i istražujte svoju nutrinu. Naime, kako možete vidjeti kišu ispred svojih očiju, ako ste otkrili Sunce u svome srcu?