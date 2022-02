Ljubav Možete se osloniti na vaše spontane impulse, uz uvjet da ne ulazite proračunato u vezu. Ljubav iz čistog interesa nije put koji vodi ka sreći.

Posao Ne preuzimajte nikakve nametnute uloge, jer ćete se zbog toga osjećati loše. Novac je važan, ali nije sve u životu. Ima nešto i u ljubavi.

Zdravlje Proganjaju vas moralne dvojbe. Ako odigrate pogrešan poslovni ili ljubavni potez, neizbježna vam je grižnja savjesti. Pazite što sve radite!

Snovi i vizije Niste sretni jer ne cijenite ono što posjedujete. Vaša pozornost usmjerena je na ono što nemate. To vidite – i to cijenite. Ali ono što imate, to ne cijenite.