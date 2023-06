Ljubav U očekivanju ste promjene stanja stvari, a istovremeno stojite na mjestu i ništa konkretno ne poduzimate. Probleme vam stvara neodlučnost!

Posao U poslu, kao i u ljubavi, čekate da se stvari same od sebe promijene. Važne poteze morate samostalno odigrati. To što sami stvorite, to je vaše!

Zdravlje Probleme vam stvara učestala potreba za mokrenjem. Mjehur, bubrezi ili nešto treće? Potražite pomoć. Ne čekajte da se situacija pogorša.