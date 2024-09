Ljubav Na usluzi ste partneru ili partnerici. Dajete cjelovitog sebe. Nema ništa loše i negativno u vašem služenju. Mudri ljudi su od pomoći drugima.

Posao Vaša poslovna situacija se popravlja, i to na jedan potpuno neočekivan način. Jako dobro su vam naglašena nova poslovna putovanja.

Zdravlje U vama je napokon zavladao mir. Vaši živci rade uredno. Odustali ste od previše radikalnih stavova, i to je dobro, zdravo i na sveopću korist.

Snovi i vizije Depresija najprije dovodi do osjećaja manje vrijednosti, zatim do svađe, od svađe vodi bijesu a preko bijesa do manije veličine. Ona se prije ili poslije naravno slama, a začaran krug počinje ispočetka.