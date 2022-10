Ljubav S astrološkim Ribama uvijek imate problema, ali vas i dalje sudbonosno privlače. Ima neka tajna veza između vas i njih, i komplicirana je!

Posao Neumorni ste u svojoj znatiželji. Nalazite posao tamo gdje ga nitko osim vas ne bi našao. Imati ćete pune ruke posla i na kraju ćete procvasti!

Zdravlje Kod vas je na djelu mentalna stabilizacija, a upravo to najviše trebate za normalan život. Kad to naredite sami sebi, možete se smiriti!

Snovi i vizije Niste sretni jer ne cijenite ono što posjedujete. Vaša pozornost usmjerena je na ono što nemate. To vidite – i to cijenite. Ali ono što imate, to ne cijenite.