Ljubav Glumite neki herojski lik, i to je vaš put do osvajanja tuđeg srca. Možda on ili ona vaše ponašanje vidi kao nepotrebnu prenapuhanost.

Posao Tko ste, što ste, gdje ste? Puno je pitanja, a malo odgovora. Umjesto da filozofirate, vrijedno se primite posla i stvari će se pokrenuti na bolje.

Zdravlje Vaše srce radi besprijekorno. To vi mislite, a što kaže vaš kardiolog? Ako dulje vrijeme niste bili na kontroli, prijavite se bez negativnih projekcija.

Snovi i vizije Ako ste vezani za krevet i jedva se možete micati od slabosti, mir u vama je dobio prigodu da dođe do izražaja. Mir će vas suočiti s onim od čega ste uvijek htjeli pobjeći.