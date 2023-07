Ljubav Igrate se s tuđim osjećajima, i to bi vam se moglo osvetiti. Ako mislite da ste nezamjenjivi, novonastala situacija će vam pokazati da sigurno jeste!

Posao Moguća je neka vrst poslovno financijske obmane, u kojoj ćete vi izvući deblji kraj. Naivno vjerujete onima kojima ne biste trebali vjerovati.

Zdravlje Nemate reda i discipline. Izgubili ste osjećaj za plan i program življenja. Stvari se događaju same od sebe, i to uglavnom one nezgodne!