Ljubav Pretjerujete s osjećajima zaljubljenosti, i to u osobu koju ste tek prije koji dan upoznali. Spustite loptu na zemlju, i to što prije to bolje za vas!

Posao Vrijeme nije povoljno za lako poslovno napredovanje i brzi profit. Ipak, uspjeh će doći ako budete uporni i ostanete vjerni vašim planovima.

Zdravlje Ako zbog nekih vaših neuračunjivih razloga izazovete sukob ili učinite nasilnički korak, izložiti ćete sebe opasnosti, a možda i vaše bližnje!