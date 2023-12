Ljubav Vaše srce ubrzano kuca zbog jedne osobe rođene u znaku Strijelca. On ili ona vaša je suprotnost, no to ne znači da niste zgodno usklađeni.

Posao Do izražaja dolaze vaše organizatorske sposobnosti. Drugi ljudi dragovoljno vam prepuštaju vodstvo. Ono što zamislite, to i ostvarite.

Zdravlje Zapaljivi ste i eksplozivni. Na druge ljude djelujete poput olujnog nevremena. Stišajte vlastite osjećaje, i situacija u vama će se smiriti i stišati.