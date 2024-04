Ljubav U vašoj ljubavnoj vezi postoje problemi u komunikaciji. Svatko od vas misli svoje. Bez razgovora i dogovora ne možete razvijati vaš odnos.

Posao Sanjate poslovni prosperitet, no snovi su samo snovi. Sve se odvija previše sporo za vaš ukus, i to vas čini nervoznim, čak i ljutim na sebe same.

Zdravlje Previše toga tražite i očekujete od drugih ljudi. Stalno nešto novo zahtijevate. Ne želite kod sebe ništa mijenjati, i to vas vodi u slijepu ulicu.

Snovi i vizije Ponašajte se ispravno, govorite istinu, susrećite svog bližnjeg s ljubavlju, razmišljajte u miru i prema svim bićima odnosite se nenasilno, pa će vaše postojanje biti ispunjeno srećom.