Ljubav Kroz život vas vodi vaš avanturistički duh. Opet ste nestali u nepoznatom pravcu. Oni koji vas vole, organizirati će potragu za vama.

Posao Više vam je stalo do igre i zabave nego do posla, i to se „lijepo vidi“ po vašem neodgovornom ponašanju. Vaš poslodavac neće imati milosti.

Zdravlje Ako ste se uputili „u šetnju“ na neki nepristupačan teren, pripazite se uboda ili ugriza životinja. Moguća je hitna medicinska intervencija!