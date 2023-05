Ljubav Zagledali ste se u osobu koja je već zauzeta. Interes je obostrani. Učiniti ćete jedan korak nakon kojeg ćete se teško moći vratiti natrag!

Posao Sukobljavate se s poslodavcem, i to na bolno iskren način. Istina je na vašoj strani, no veliko je pitanje da li će vam to biti od neke pomoći.

Zdravlje Frontalno se sudarate s drugima. Strah je za vas nepoznata kategorija. Najviše ste provokativni i buntovni u vašoj obiteljskoj areni.