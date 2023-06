Ljubav U vaš ljubavni život upetljala se astrološka Riba. On ili ona djeluje bez djelovanja. Vi ste ti koji o svemu odlučujete. Situacija se komplicira.

Posao Vaša poslovna situacija nije jednostavna i obećavajuća, no vi se ne predajete. Imate suradnike kojima možete vjerovati, i to vam je veliki plus.

Zdravlje Ništa vas ne boli osim vaših financijskih problema. Previše ste okupirani materijalnim stvarima. Zapostavljate vlastite duhovne potrebe.