Ljubav Izgubljeni ste u mogućnostima, ali i u nemogućnostima. Nemate ništa konkretnog u ljubavi. Konkretizirajte pitanja i ne plašite se odgovora!

Posao Novac sve brže i češće pronalazi put do vas. Možda ste sve to i zaslužili, no vjerojatnije je da ste u milosti planeta ali i nekih moćnih ljudi.

Zdravlje Ne računajući uobičajenu i svima događajuću prehladu, zdravlje vam je dobrostojeće. Možda vas malo strese brzopletost i dekocentracija.