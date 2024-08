Ljubav Nešto u vama vas koči i sputava. Krenete, pa se zaustavite. On ili ona neće vas vječno čekati. Od vas se očekuje da napokon kažete da ili ne!

Posao Imate raznih poslovnih problema, koje ne možete riješiti preko noći. Ako imate privatni biznis, ne očekujte previše od vaših poslovnih partnera.

Zdravlje Vaše zdravlje je oscilirajuće. Jučer ste se dobro osjećali, a danas niste najbolje. Ne budite tužni i pesimistični. Sigurno se imate čemu veseliti.

Snovi i vizije Niste sretni jer ne cijenite ono što posjedujete. Vaša pozornost usmjerena je na ono što nemate. To vidite – i to cijenite. Ali ono što imate, to ne cijenite.