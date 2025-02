Vita

Čut će je onaj njezin kada se probudi. Najprije je kasnio na dejt, a zatim je tijekom večere udarao po vinu kao da ništa nije pio još od stoljeća sedmog. Naravno da ga je tolika količina omamila i da je jedva doteturao do kuće. Zbog njegove neumjerenosti izostalo je maženje na Valentinovo, a takvo što se ne oprašta. Već je smislila kaznu. Gospodin će se, i to čim se probudi, uputiti u čari fugiranja pločica. I to će tek biti početak.