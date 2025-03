Višnja

Ambiciozna Višnja kaže kako ima sreće u svemu osim u ljubavi, a sada ulazi u 'Brak na prvu' kako bi svoju sreću u ljubavi okušala još jednom. Ova 51-godišnja prodajna predstavnica smatra da joj je njezina prošlost omogućila da danas postane bolja i samostalnija žena. Posebno je zahvalna na svom sinu s kojim se odlično slaže te joj je on velika podrška. Višnja je sada spremna pronaći novog partnera. Osoba koja bi joj se svidjela mora biti iskrena, zavoljeti njezine vrline, ali i mane te se potruditi doprijeti do nje. Privlače je avanturistički tipovi jer je i sama aktivna i ne podnosi dosadu. Što se izgleda tiče, preferira tamnokose muškarce sa stavom, a priznaje da joj je važno i to da njezin partner ima energiju koja je privlači. U slobodno vrijeme voli šetati sa svojim psom, tibetanskim španijelom i crtati, a crta uglavnom sakralne motive, ali i portrete.