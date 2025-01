Valentina

Valentina koja sada gradi svoj život i karijeru u Splitu. Diplomirala je ekonomiju i odlučno grabi prema svom cilju - postati uspješna poslovna žena. U ljubavi zna što želi, a još bolje ono što ne želi. Nikad nije bila u dugoj vezi jer ne vjeruje u gubljenje vremena - ako se povezanost ne osjeti odmah, brzo zatvara to poglavlje. Muškarce koji pokušavaju impresionirati glumeći nadmoć može brzo pročitati, a njezina neovisnost i samopouzdanje ponekad im stvaraju nelagodu. No, Valentina je svjesna svoje vrijednosti i nikada ne bi financijski ovisila o partneru. Za nju, ravnopravnost i međusobno poštovanje su ključni temelji svake veze. Sve ćete to vidjeti i tijekom Gospodina Savršenog, koji započinje u ponedjeljak na platformi VOYO.