Teodora

Sinoć se pošteno rasplakala i najmanje osam puta zaredom pustila pjesmu "Karma Police" od Radioheada. Naime, nakon punih pet godina šutnje iznenada joj se javio dečko kojeg je svojedobno grubo odbila i kojeg je s vremenom "oplakala" jer je naknadno shvatila da je zapravo on bio taj, The One. I tek što se ponadala da možda još uvijek ima nade da završe zajedno, slomila se kada je pročitala posljednju rečenicu. "Draga Teodora, bi li svojom prisutnošću uveličala poseban dan i došla 18. svibnja na moje vjenčanje?", upitao ju je.