Mirta

Posvađala se sa svekrvom jer zabada svoj nos posvuda, a usto voli i biti otrovna da je to čudo jedno. Zamislite drskosti, gospođa majka je usred ručka primijetila da se njezin sinčić malo "stanjio" u struku, pa kazala da je juha od paradajza bila preslana, a riža prekuhana. Na rastanku ju je upitala "Zar već, hvala Bogu, idete?", što je trenutačno izazvalo pad temperature u čitavom kraju. Toliko je zaledilo da su se i obližnji pingivini zapitali ima li gdje frižidera u blizini da uđu u njih na pet minuta da se ugriju.