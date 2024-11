Marcela

Ovo sivilo na nebu totalno ju je ulijenilo. Jutros je javila šefu da će raditi od kuće baš zato kako bi mogla malo hvatati krivine. Jer, osim što je još daleko petak i što ima vremena napretek da obavi sve zadaće, zapela je na Candy crush sagi na 173 nivou i to je ubija u pojam. Ima da to prođe do kraja smjene taman preskočila sve dogovorene kolegije i ručak oko podneva.