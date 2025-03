Lana

Lana je mlada žena čiji osmijeh može rastopiti i najhladnija srca. Rođena sanjarka s dozom realnosti, vjeruje da prava ljubav i dalje postoji, samo je treba pronaći na pravom mjestu – ili u pravom trenutku. Ona voli duge šetnje uz more, miris svježe jutarnje kave i one spontane trenutke u kojima se skriva prava sreća. Iako izgleda poput moderne princeze iz bajke, zapravo je prizemljena i uvijek spremna na avanturu. Vjeruje u sudbinu, ali i u vlastite izbore – jer ljubav se ne pronalazi, ona se gradi. Traži partnera koji će je nasmijati, ali i razumjeti, nekoga tko zna cijeniti male stvari, od pogleda u zvjezdano nebo do zagrljaja koji govori više od riječi. Nije joj bitno koliko si jak ili uspješan, već koliko si iskren i odan.