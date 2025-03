Kristina

Kristina otkriva da u sociološki eksperiment ulazi prvenstveno zbog prilike, iskustva i zabave, no pritom daje šansu i ljubavi - ovaj pod malo drukčijim uvjetima! Dolazi iz Bala, radi kao konobarica, a njezina najveća želja je otvoriti restoran. Kristina zna što želi i još bolje - što ne želi. Naime, otkriva kako uopće ne bi dala priliku muškarcu s plavim očima. Njezin je ideal viši muškarac lijepog osmijeha, uredne brade, smeđe kose i očiju. Voli aktivne, uredne i moderne muškarce, ali ne i macho tipove - partner mora biti ravnopravan u vezi i u kućanstvu.Kod Kristine nikako ne prolaze ljubomora, agresija, homofobija i poroci - s tim nema kompromisa. Muški prijatelji su joj važni tako da partner mora biti siguran u sebe i pun povjerenja. Ne smetaju joj razvedeni muškarci, no djeca iz prošlih brakova nisu opcija. Premda drži do izgleda, 26-godišnja Kristina vjeruje u emocionalnu povezanost - čak i ako joj se netko ne svidi na prvu, dat će mu priliku da je osvoji osobnošću. Voli teretanu, trčanje, izlaske i pisanje, a sanja o partneru koji će je motivirati da trenira još više. Od svoje dvanaeste godine mašta o vjenčanju, a hoće li je pred oltarom čekati muškarac o kojem mašta - ne propustite pratiti u 'Brak na prvu' - uskoro na platformi Voyo i RTL-u!