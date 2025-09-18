Elena

Na prvi pogled, mnogima se čini da je hladna i povučena, gotovo nezainteresirana za druženje. No, kako je bolje upoznaju, shvate da je ona zapravo izuzetna prijateljica, uvijek spremna pomoći i učiniti sve da se drugi osjećaju ugodno. U njezinom društvu svi se opuste, jer njezina prisutnost unosi mir i povjerenje. Obožava nositi crnu odjeću, koja je, kako sama kaže, njezin zaštitni znak. Zbog toga mnogi misle da je 'darkerica', no njezin stil odražava njezinu snagu i osobnu slobodu. Prvi dojmovi, koji se temelje na vanjskom izgledu, često su pogrešni, a negativni komentari i mišljenja drugih više je ne dotiču. S godinama je naučila cijeniti kvalitetu svojih odnosa i sada uživa u društvu ljudi koji je razumiju i prihvaćaju onakvu kakva jest. Za nju, broj prijatelja nije važan, bitno je da su oni pravi.