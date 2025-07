Barbara

Jedini cilj ovog ljeta joj je uhvatiti što više sunca i napokon dobiti preplanulu put. Budući da ima vrlo svijetlu kožu na kojoj se boja teško zadržava, svake godine uporno isprobava razne marmelade i preparate u nadi da će postići onaj savršeni, zlatni ten. Osim što redovito odlazi na more, koristi svaku priliku da se sunča i kod kuće na balkonu, u kupaćem kostimu, uz omiljenu glazbu ili knjigu. Ponekad ode i na bazen, iako mu nije sklona, ponajviše zbog svoje plave kose koja pod utjecajem klora poprimi zelenkaste nijanse. No, ni to je ne sprječava u njezinoj misiji – uživati u suncu i ljetu do maksimuma.